Programul ultimei etape a grupelor Ligii Campionilor

- Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Porto, Schalke 04, Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid, AS Roma, Juventus si Manchester United sunt echipele calificare in optimile Ligii Campionilor.

- Miercuri au avut loc ultimele partide din etapa a cincea a grupelor Champions League. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Porto și Schalke și-au asigurat calificarea in optimile competiției. Grupa C este cea mai echilibrata, Napoli, PSG și Liverpool urmand sa lupte in ultima etapa pentru…

- PSG - LIVERPOOL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Partida serii se joaca de la ora 22:00 la Paris. Milioanele seicilor sunt in pericol in cazul in care PSG nu o bate pe Liverpool, iar Napoli castiga meciul de pe teren propriu cu Steaua Rosie. Mbappe si Neymar ar putea fi marii absenti, situatie in care…

- CHAMPIONS LEAGUE LIVE. Programul complet al meciurilor de MIERCURI si transmisiile TV GRUPA A 19:55 Atletico Madrid - AS Monaco (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus) 22:00 Borussia Dortmund - Club Brugge Clasament: 1. Borussia 9p, 2. Atletico 0p, 3. Brugge 4p, 4.…

- Liga Campionilor, etapa a patra. Azi, Inter – FC Barcelona și Napoli – PSG. Miercuri se disputa partida Juventus – Manchester United. Atracția primei seri este confruntarea dintre Inter Milano și FC Barcelona, la gruparea catalana avand șanse mari sa revina superstarul Lionel Messi, indisponibil in…

- CHAMPIONS LEAGUE LIVE. Meciurile se pot vedea LIVE la Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport. Programul complet: Grupa A 19:55 AS Monaco - Club Brugge (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport) 22:00 Atletico Madrid - Borussia Dortmund (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport)…

- LIGA CAMPIONILOR LIVE VIDEO. Liverpool a mai jucat la Napoli in 2010, tot in grupele Ligii Campionilor, partida incheindu-se 0-0. Se anunta un meci deschis, Liverpool fiind o echipa redutabila in deplasare, cu o singura infrangere in sase meciuri pe teren strain, in Liga Campionilor. Grupa A…

- Messi a reusit un hat-trick pentru FC Barcelona, care a surclasat-o pe PSV Eindhoven cu 4-0, pe Camp Nou, marti seara, într-un meci din prima etapa a Grupei B, în noul sezon al Ligii Campionilor.