- Vremea va fi frumoasa pana marti, cu temperaturi mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, mai ales in zonele de campie. De miercuri vin ploi puternice. De vina este un ciclon mediteranean care se va pozitia in urmatoarele zile deasupra tarii noastre. Prognoza lunara publicata de Administratia…

- Vremea va fi instabila, iar sfarsitul de saptamana aduce furtuni periculoase si grindina. Administratia Nationala de Meteorologie(Anm) anunta maxime de 25 de grade in Oltenia si precipitaii in regiunile estice, nordice si centrale, precum si la munte.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 6 mai, prognoza meteo pentru perioada 6-19 mai, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. De azi, un val de aer polar loveste Romania. Vor fi scaderi bruște de temperaturi și fenomene meteo…

- Furtunile violente si temperaturile scazute cuprind toate regiunile. Duminica, anunta Administratia Nationala de Meteorologie(ANM), vremea va deveni in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate si se vor semnala averse si descarcari electrice in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile…

- In prima saptamana a lunii aprilie vor fi inregistrate temperaturi care vor depasi pe alocuri 20 de grade Celsius, insa vor fi si zile in care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunta o vreme schimbatoare, cu precipitatii restranse si intensificari ale vantului. In cea mai mare parte…

- Dupa maxime de 25 de grade in sudul tarii, vremea se schimba radical. Temperaturile vor scadeas drastic, iar in nord-vest si centru va cadea bruma. Conform Administratiei Nationae de Meteorologie(ANM), de marti revine frigul., iar temepraturile vor fi mai mici cu 10 grade. Precipitatiile isi vor face…

- Vreme capricioasa in urmatoarele doua saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pana pe 17 martie. La sfarsitul acestei saptamani, maximele termice vor ajunge pana in jurul valorii de 20 - 21 de grade in Muntenia, Oltenia si Banat. Apoi temperaturile vor scadea.

- Luna martie aduce precipitatii puternice in toata tara, iar la munte se va asterne un nou strat de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 25 februarie-10 martie.