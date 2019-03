Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 2 martie. De la o zi la alta, vremea este tot mai schimbatoare. Daca in prima zi a primaverii, temperaturile au crescut considerabil, iata ca acum, in mai multe regiuni din Romania, se reinstaleaza frigul și posibilitațile de ploaie.

- Prognoza meteo 1 martie. Primavara incepe sa-și faca simțita prezența, dupa zile lungi de frig, ploi și ninsori. Așa ca pe 1 martie, vremea va fi deosebit de frumoasa in majoritatea regiunilor din Romania.

- Prognoza meteo, joi, 28 februarie. Pe teritoriul Romaniei, temperaturile se schimba de la o zi la alta. Insa, in ultima zi a iernii, meteorologii vin cu vesti bune. Vine primavara si nimic nu ii va sta in cale! Cel putin... pentru moment.

- Vremea din 27 februarie 2019, la București și la munte, anunța temperaturi scazute și vant puternic. Prognoza meteo de miercuri indica ninsori pe timpul nopții la munte. Afla cum va fi vremea de miercuri, 27 februarie in Romania.

- Prognoza meteo 21 februarie 2019. Addministrația Naționala de Meterorologie (ANM) a emis avertizari meteo nowcasting tip cod galben de vreme severa. Prognoza meteo completa, zone vizate de avertizari meteo Vremea in București

- PROGNOZA METEO BUCURESTI 15.12.2018 ORA 13 - 16.12.2018 ORA 08 Cerul va fi noros, va ploua temporar in special in cursul nopții de sambata spre duminica, iar temperatura aerului va urca ușor, de la 0 grade in orele amiezii pana la 2...3 grade in cursul nopții, astfel ca stratul de zapada…

