- Aproape 2.000 de kilograme de produse din carne de porc, provenite din Ungaria, si descoperite intr-un depozit din Timisoara, au fost puse sub sechestru de inspectorii sanitar-veterinari pentru ca nu erau etichetate corespunzator, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectorii sanitari veterinari din Timiș au descoperit, in urma unor verificari, ca intr-un depozit din județ se afla carne de porc ce ar fi provenit din Ungaria, dintr-o zona de restricție cu risc de pesta porcina africana (PPA). Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)…

- Peste 304.000 de oua au fost sechestrate in vederea neutralizarii la o ferma avicola din judetul Olt, dupa ce inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au depistat...

- Milioane de oua contaminate, in Romania! Descoperire șocanta facuta chiar in țara noastra, de catre inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). Analizele de laborator au scos la iveala detalii șocante.

- Descoperire șocanta facuta chiar in țara noastra, de catre inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA). Analizele de laborator au scos la iveala detalii șocante despre o cantitate impresionanta de oua de la noi din țara.

- Aproape doua tone de carne si produse din carne au fost confiscate de inspectorii ANSVSA in urma controalelor efectuate in ultimele doua saptamani. Inspectorii sanitari-veterinari au verificat, in perioada 5-20 decembrie 2018, 4.592 de obiective (unitati de industrie alimentara, piete agro-alimentare…

- In urma controalelor efectuate in ultimele doua saptamani de catre inspectorii sanitar-veterinari, reprezentanții ANSVSA ne transmit ca a fost confiscata o cantitate de ”1858 kg de produse alimentare neconforme (carne și produse din carne). […] Au fost confiscați 11 porci vii cu greutatea totala…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi in valoare de 785.910 lei pentru nerespectarea normelor de siguranta alimentara, in urma controalelor efectuate in perioada 5-20 decembrie in 4.592 de unitati de industrie alimentara, piete si unitati de vanzare cu amanuntul, a anuntat, vineri, Autoritatea…