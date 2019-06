Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura israeliana a amanat miercuri prima audiere a premierului Benjamin Netanyahu in trei dosare de coruptie in care ar putea fi inculpat, relateaza presa locala, citata de agentia EFE. Procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, anunta in luna februarie ca, in functie de rezultatul…

- Procesul angajarilor fictive in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la trei ani și jumatate de inchisoare și in care completul de 5 judecatori ar urma sa pronunțe sentința intarzie sa inceapa. Procesul era programat de la ...

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins cererea guvernului de amanare cu doua luni a judecarii plangerii depuse de Laura Codruta Kovesi cu privire la decizia de revocare din functia de sefa a DNA.

- Bogdan Popa, director general al Centrului de Cultura "Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului" (CCPBPB) in perioada 2011 - 2013, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita si abuz in serviciu, intr-un dosar legat de acordarea unui contract de dezinsectie, prejudiciul in acest…

- Afacerea, denumita ''3.000'', se refera la suspiciunile de coruptie referitoare la vanzarea de catre Germania pentru Israel a unor submarine militare si a altor nave concepute de catre gigantul industrial german ThyssenKrupp, contra unei sume de circa doua miliarde de dolari. Justitia germana intreprinde…

- Ministerul Justitiei din Israel a anuntat luni ca premierul Benjamin Netanyahu va fi audiat si eventual inculpat de procurori abia dupa alegerile din 9 aprilie, transmite Reuters. Procurorul general al Israelului a anuntat pe 28 februarie ca intentioneaza sa il acuze pe Netanyahu de luare de mita, frauda…