William va calatori cu barca pe raul Tamisa marti inainte de a lansa o noua strategie de prevenire a inecurilor de la Tower Bridge. Campania are loc in contextul in care anual, peste 30 de persoane mor inecandu-se in Tamisa, - rau in legatura cu care autoritatile raporteaza in fiecare an peste 700 de incidente care pun in pericol viata. William insusi a fost chemat pentru a interveni in tentative de sinucidere, in timp ce lucra ca pilot pe un elicopter-ambulanta.

Strategia va aborda riscul inecarii in urma unor incidente sau a unor tentative de sinucidere si a fost realizata in urma…