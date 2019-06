Prințul Harry și Meghan Markle pregătesc botezul fiului lor, Archie Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc sa iși boteze fiul, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Micuțul va fi botezat in capela St George de la Castelul Windsor, unde s-au casatorit parinții sai. Data exacta a evenimentului nu a fost inca anunțata, insa jurnaliștii britanici considera ca botezul lui Archie va avea loc in luna iulie. De aceeași parere este și Roya Nikkah, experta in istoria dinastiei Windsor și corespondent regal. Pentru botezul ducilor de Sussex va si folosita apa adusa din raul Iordan și va fi folosita Lily Font, o carafa din argint aurit folosita la botezul tuturor bebelușilor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

