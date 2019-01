Stiri pe aceeasi tema

- Sotul Reginei Elisabeta a II a a Marii Britanii, Printul Philip 97 de ani , a fost implicat intr un accident rutier in apropiere de resedinta regala Sandringham estul Angliei , fara a fi ranit, a anuntat joi seara Palatul Buckingham, potrivit Reuters citat de Agerpres.ro 39; 39;Ducele de Edinburgh a…

- Meghan Markle iși va petrece primul Craciun ca membru al familiei regale britanice urmarind un serial tv, aceasta fiind tradiția Reginei Elisabeta a II-a și de la care nimeni nu are voie sa lipseasca. Ducele și ducesa de Sussex se vor alatura Reginei la Sandringham, in Norfolk, de Craciun. Aceștia vor…

- Ultimul caine corgi al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, pe nume Whisper (“Șoapta” – n. red.) a murit la varsta de 12 ani. Monarhul britanic este „profund intristata” de dispariția animalului pe care l-a adoptat in urma cu doi ani. Regina l-a adoptat pe Whisper dupa moartea stapanului sau,…