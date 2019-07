Stiri pe aceeasi tema

- Cristan Sabou suspectat de uciderea lui Valerie Graves, ridicat miercuri, 10 iulie, de polițiști dintr-un apartament din Dej, a fost prezentat joi, 11 iulie, in fața Curții de Apel Cluj pentru confirmarea mandatului și demararea procedurilor de extradare. Potrivit unor informații intrate in atenția…

- Dej24.ro a intrat in posesia unei fotografii cu Cristian Sabou, in varsta de 27 de ani, din Dej, principalul suspect in cazul crimei Valeriei Graves. Pe 30 decembrie 2013, Valerie Graves, in varsta de 55 de ani – mama și bunica – a fost gasita ucisa in casa sa din Bosham, West Sussex, Marea Britanie.…

- Miercuri dimineața, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. și cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o percheziție in Dej, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infracțiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un barbat, de 27 de ani, cetațean…

- Criminalul din Timiș care a ucis un om și a ranit alți cinci va fi supus unei expertize psihiatrice. Asasinul a fost arestat preventiv și risca sa-și petreaca restul zilelor dupa gratii. Printre capetele de acuzare se numara si agresarea unui politist. Totul ar fi pornit de la o injuratura. Analizele…

- O alta reținere a avut loc in cazul care a șocat cartierul Bragadiru din Capitala zilele trecute. Tanarul care ii plimba cațelul Manuelei, fata ucisa de un barbat cu 30 de lovituri, a fost dus la secție și incatușat.

- Joi, o tanara de 30 de ani a fost gasita moarta in propriul apartament din Bragadiru. S-a stabilit ca femeia a fost injunghiata de noua ori, iar acum exista si un suspect principal in acest caz.

- Alex, adolescentul de 17 ani, principal suspect in cazul mortii Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare, a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Totul dupa ce acesta si-ar fi recunoscut fapta.

- E oficial! Tanarul de 17 ani reținut ieri in cazul crimei fetitei in varsta de 5 ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Vezi cum a acționat el Prin incheierea penala nr. 37/DL/27.06.2019, pronuntata in dosarul nr. 1179/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa…