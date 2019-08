Primul teaser cu viitorul Mercedes-Benz GLE Coupe: SUV-ul constructorului german va fi ...

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii martie, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, Mercedes-Benz a prezentat o versiune electrica de pre-serie pentru monovolumul Clasa V. La aproape jumatate de an distanța, inginerii constructorului german au finalizat dezvoltarea, astfel ca producatorul a prezentat versiunea de serie…

- La doi ani de la prezentarea noului T-Roc, nemții au publicat primele imagini și detalii cu privire la T-Roc Cabriolet, versiunea cu plafon soft-top a celui de-al patrulea SUV din gama VW. Noul model va debuta in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, ce se va desfașura in perioada 12-22 septembrie,…

- Mercedes-Benz a anunțat la inceputul acestei saptamani o serie de planuri ambițioase pentru luna septembrie, cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt. Constructorul cu sediul la Stuttgart va profita de noua ediție a evenimentului pentru prezentarea unor noutați importante in gama. Principala noutate…

- Familia de electrice Mercedes-Benz EQ este pe cale sa devina din ce in ce mai mare. Pana la finele anului viitor, oficialii constructorului german iși doresc ca aceasta sa fie alcatuita din cel puțin patru modele. Alaturi de SUV-ul EQC, familia de electrice a constructorului german va include și o nava…

- Faptul ca BMW pregatește un rival pentru Mercedes-Benz CLA nu mai este un secret. Viitorul model gandit de constructorul bavarez va fi botezat Seria 2 Gran Coupe, iar conform unor voci apropiate companiei, acesta va fi expus in premiera in luna noiembrie in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. Pentru…

- Volkswagen e-Up!, citadinul electric prezent in gama constructorului german, va primi in aceasta toamna o generație noua. Modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt alaturi de noul I.D. 3. Acum, constructorul german a deschis in Olanda listele de rezervari pentru viitoarea…

- Mercedes-Benz pregatește o varianta cu sistem plug-in hybrid (PHEV) de propulsie pentru actuala generație Clasa A. Conform vocilor apropiate companiei, noua versiune va fi prezentata in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, eveniment care iși deschide porțile in luna septembrie. Viitorul Clasa A PHEV…

- Actuala generație Mercedes-Benz GLA a fost prezentata in premiera in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2013. Cel mai mic SUV din gama constructorului german a primit o serie de imbunatațiri in 2017 (foto), iar acum a venit momentul ca Mercedes-Benz sa aduca pe piața o generație noua. Conform…