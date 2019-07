Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a fost confirmat, joi, in Galați, la un barbat de peste 80 de ani. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, in perioada 3 iunie – 18 iulie a fost inregistrat un caz de infecție cu virusul West Nile. Cazul…

