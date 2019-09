Stiri pe aceeasi tema

- "Game of Thrones" a fost desemnat cel mai bun serial dramatic la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, ce a avut loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles, informeaza AFP si Reuters. La aceasta categorie au fost nominalizate serialele "Better Call…

- Billy Porter a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor distribuit in rolul principal dintr-un serial dramatic, gratie evolutiei sale din productia de televiziune "Pose", informeaza AFP. La aceasta categorie au fost nominalizati actorii Bob Odenkirk ("Better…

- Nominalizarile la Premiile Emmy 2019 au fost anunțate in luna iulie, pentru cea de-a 71-a ediție a galei de premiere a celor mai bune producții de televiziune. Astfel ca, Serialele "Game of Thrones" si "Veep" au anul acesta ultima sansa de a mai castiga un premiu, la gala care va avea loc duminica…

- Serialul "Game of Thrones" a doborât un record marți, la Emmy Awards, Oscarul televiziunilor americane, cu 32 de nominalizari, scrie AFP.Celebrul serial produs de HBO, al carui ultim sezon a fost difuzat în acest an, devanseaza "The Marvelous Mrs. Maisel", seria…

- Nominalizarile la Premiile Emmy 2019 au fost anunțate marți, pentru cea de-a 71-a ediție a galei de premiere a celor mai bune producții de televiziune. Favorit la Premiile Emmy 2019 este postul HBO, care are 32 de nominalizari pentru serialul care a doborat recordurile la audiența, "Game of Thrones",…

- Ultimul sezon al serialului HBO a primit 32 de selectii, iar productia Amazon Prime, 20. Intre serialele care se regasesc in lista se numara „Killing Eve" - actritele Jodie Comer si Sandra Oh au fost nominalizate la aceeasi categorie, „Pose", „A Very English Scandal" si „This is Us". Din punct de vedere…