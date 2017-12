Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Dan Tapalaga susține ca la inceputul anului viitor am putea asista la tranșarea conflictului mocnit dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. „Primele semne ca se apropie marea infruntare Drangea – Tudose au aparut inca de saptamana trecuta. Atunci premierul Tudose submina autoritatea…

- A fost publicat un promo de la Revelionul pregatit de Romania TV. Ministrul Florin Iordache apare cantand "Ma dusei sa trec la Olt", dar surprizele nu se opresc aici! In noaptea dintre ani, il veți putea vedea pe social-democrat dansand cu o olteanca infocata - nimeni alta decat Steliana Sima!…

- Oana, sora Deliei Matache, va deveni mamica in foarte scurt timp. Pe contul personal de socializare, cantareata a urcat doua fotografii cu sora ei, fix inainte ca aceasta din urma sa intre in sala de nasteri. A

- Anul 2017 a fost cel mai violent din ultimele doua decenii in Mexic, unde au fost consemnate in primele unsprezece luni 23.101 omoruri, potrivit datelor oficiale publicate vineri, transmite AFP, citata de Agerpres. Bilantul este cel mai ridicat din ultimii 20 de ani, de cand autoritatile consemneaza…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Temperaturile la nivel mondial de pe uscat si din oceane inregistrate anul acesta vor face cel mai probabil ca 2017 sa se numere printre primii trei cei mai caldurosi ani din istoria inregistrarilor meteorologice, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala citata de Xinhua. Anul 2017 ar urma…

- Sambata dimineata, iesenii s-au bucurat timp de cateva minute de primii fulgi de zapada din aceasta iarna. Pe coline a mai nins putin zilele trecute. In tara, in 14 judete este cod galben de ninsori si viscol. Primele doua zile din decembrie au fost ploioase la Iasi. Sambata, insa, pe 2 decembrie, treptat…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni,...

- Aproape jumatate din populația de pinguini cu ochi galbeni, cea mai amenințata specie de pinguini din lume, a disparut dintr-o zona din Noua Zeelanda, iar grupurile ecologiste susțin ca pescuitul în scopuri comerciale este de vina pentru aceasta tendința

- Luna noiembrie e una speciala pentru echipa naționala de rugby. Dupa meciul-test caștigat cu Samoa cu 17-13, urmeaza azi, cel cu Tonga. Spectatorii de pe stadionul "Arcul de Triumf" vor fi din nou martorii unui dans razboinic, de data aceasta Sipi Tau. Clasata pe locul 15 in ierarhia mondiala, cu un…

- Nimic nu este mai frustrant decat sa investesti 5.000 sau 6.000 de lei intr-un iPhone X si sa observi ca ecranul refuza sa raspunda la comenzi in frig, scriu cei de la Playtech. Se apropie prima iarna prin care vor trece utilizatorii de iPhone X. In functie de zona in care te afli pe glob,…

- Judecatoria Lugoj a decis primele condamnari in dosarul de braconaj de la Belint. Deciziile vin la mai bine de un an si jumatate de la descinderea spectaculoasa a politistilor pe campul de la marginea localitatii Belint. Atunci mai multe echipaje ale politiei au blocat in trafic vanatorii si le-au perchezitionat…

- Politicieni și analiști economici au facut in ultimele zile declarații privind scutirea de impozit pentru IT-iști. Insa se creeaza o confuzie: in timp ce unii spun ca problema trebuie reglementata, alții spun ca scutirea de impozit a fost deja prevazuta in Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codului…

- Naționalele de rugby ale Samoa și Tonga, pe care Romania le va intalni pe 18, respectiv 25 noiembrie la București in meciuri test, au pierdut primele confruntari susținute in aceasta luna in Europa. Pe Thomond Park Stadium din Limerick (Irlanda), în fața a aproape 20.000 spectatori,…

- Gabriela Cristea traieste la intensitate maxima fiecare clipa petrecuta asaturi de fiica sa, iar gandul ca din ianuarie va trebui sa revina pe sticla ii da mari emotii. Prezentatoarea TV a dezvaluit si cand o va crestina pe micuta Victoria.

- Guvernul Regatului Unit a anunțat ca va preciza data retragerii din Uniunea Europeana in legislația intrata deja in procedura parlamentara, informeaza Reuters. Data propusa este 29 martie 2019, ora 23.00 GMT și rezulta automat din perioada de negociere inceputa la 29 martie anul acesta, dar nu fusese…

- In timpul procesului de meditație, scopul nu este doar obținerea de calm și seninatate, afirma Robert Wright, autorul tratatului "De ce este budismul autentic".Desigur, e bine și laudabil sa fii calm.

- Fundașul Ionuț Nedelcearu, 21 de ani, iși pune cenușa in cap dupa ultimul scandal, cand a baut inaintea meciului de Cupa cu Aerostar, și promite ca se face baiat cuminte. Ionuț Nedelcearu a fost singurul din grupul "petrecareților de la Piatra-Neamț" care a fost titular la Mediaș, caștigat de Dinamo,…

- Potrivit sursei citate, cutremurul s-a produs la o adancime de 32 km, la o distanța de 192 km sud-vest de Apia, capitala Samoa. Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anunțat ca nu a fost emisa alerta de tsunami dupa cutremur.

- Consiliul Economic si Social, din care fac parte sindicatele, patronatele si societatea civila a dat aviz negativ modificarilor propuse de Guvern privind Codul Fiscal. Așadar, o lovitura dura pentru Guvern in cazul așa-zisei „revoluții fiscale” lasata undeva in aer. Reamintim ca astazi Guvernul se reunește…

- Danuț Iacob, primarul comunei Dragomirești, semnand contractul cu Ministerul Fondurilor Europene Alegerile din iunie 2016 au adus in fruntea administrației din Dragomirești edili noi, dar nu schimbarea numelor e lucrul cel mai important, ci faptul ca infațișarea comunei incepe sa se schimbe in bine.…

- Primele semne ale iernii care vine au inceput sa se faca simțite in aceasta dimineața și in comuna Horea. La primele ore ale diminetii ningea si zapada era deja depusa la cota 1600, pe varful Petreasa. Este iarna in toata regula la munte, la sfarsit de octombrie. Prima zapada a cazut in comuna Horea,…

- Alegerile din 2016 au adus in fruntea administrației din Teremia Mare edili noi. Dar nu schimbarea numelor demnitarilor locali e lucrul cel mai important, ci faptul ca infațișarea localitații-reședința de comuna incepe sa capete alta infațișare. Asfaltul nu mai este atat de scump la vedere, au fost…

- Igor Dodon insista pe faptul ca Republica Moldova trebuie sa treaca la un regim de guvernare prezidential, unde seful statului avea atributii precum în Rusia, Belarus sau chiar SUA. În acest context, presedintele a anuntat ca intentioneaza sa colecteze 1.5 milioane de semnaturi în…

- Roger Federer continua seria perfecta de la revenirea in circuit, post-US Open: a castigat meciul din primul tur de la Basel cu 6-1, 6-3. in 61 de minute, conform cronometrului oficial din arena. Roger Federer si miscarile sale de incalzire: este gata de sprint. Foto: Cezara Paraschiv…

- Cristi Borcea ar putea fi eliberat astazi. Tribunalul Ilfov va decide azi ce se va intampla cu fostul acționar dinamovist. Cristi Borcea ar putea fi al șaptelea eliberat dintre cei opt arestați din Dosarul Transferurilor. Ultimul care ramane dupa gratii ar fi Victor Becali. Cristian Borcea afla astazi…

- Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre fenomenele meteorologice extreme care vor lovi tara, in aceasta iarna. "Fenomenele severe nu vor lipsi. Vorbesc aici despre viscole, despre posibile ninsori abundente și despre episoadele…

- Cand este sarbatoarea de Halloween in 2017, una dintre cele mai populare sarbatori, ce are loc in fiecare an, pe 31 octombrie. Sarbatoareade Halloween are origine celtica și numele sau provine din limba engleza, de la expresia all hallows’ Even (numele sarbatorii creștine a tuturor creștinilor). Celții…

- Ce face baiețelul Elenei Gheorghe pentru surioara lui, Amelie Nicole, care a fost creștinata joi, 20 octombrie. Elena Gheorghe a trait emoții intense in ziua in care și-a botezat fetița . Artista a povestit cum a decurs evenimentul, dar și despre relația pe care baiețelul ei o are cu sora lui. Ce face…

- Un acord privind drepturile cetatenilor europeni, inclusiv ale românilor, din Marea Britanie dupa Brexit este foarte aproape. Afirmatia îi apartine premierului britanic Theresa May si contrazice declaratiile oficialilor europeni, potrivit Realitatea TV.

- "Eu am comunicat in ultima luna ceea ce a spus și domnul Dragnea astazi. De anul viitor, se aplica punctul de pensie conform programului de guvernare, care este 1100 de lei, de la 1 iulie 2018. Dupa care, in 2019, se va face o recalculare la fiecare pensie in parte. Asta nu inseamna ca anul viitor…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a coborat de pe locul 41 pe 45, cu 705 puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii luni, de forul mondial. In ultima luna, de la ierarhia precedenta, Romania a invins Kazahstan, la Ploiesti, cu 3-1, si a remizat la Copenhaga, cu Danemarca, scor 1-1,…

- "Sunt unii care mai au doar un singur scop in viața, acela de a ajunge, macar o data, sa pupe moaștele. Se putea intampla o tragedie intrucat, doar in acest weekend peste 120 de persoane au avut nevoie de ajutor. (...) Dumnezeu da cu parul in astfel de momente, așa cum și Allah, omoara, pe capete,…

- Un singur om, Menniti, a inscris toate punctele celor de la Petrarca, pe „Dan Paltinișanu”, in prima partida din calificarile pentru viitoarea ediție a Challenge Cup, in partida cu Timișoara Saracens. Din pacate, eforturile sale nu au fost indeajuns pentru a-i asigura victoria echipei sale,…

- De la începutul lunii, constanțenii care au avut treaba la sediile ANAF au observat ca oamenii de paza lipsesc. Același lucru se întâmpla în tot sud-estul României. „România libera” a aflat și motivul pentru care se întâmpla acest lucru:…

- Argentina a invins Ecuadorul, scor 3-1, și merge la CM 2018 din Rusia! Toate golurile "pumelor" au fost marcate de Lionel Messi, care a mai stabilit un record: e cel mai bun marcator din zona sud-americana in preliminarii, cu 21 de reușite. Naționala albicelesta incheie preliminariile pe locul 3. Primele…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu va fi numit de Mihai Tudose ministru al Dezvoltarii dupa ce o va scoate din guvern pe Sevil Shhaideh. Sevil Shhaideh, Razvan Cuc și Liviu Pop sunt principalii miniștri vizați de remaniere, au declarat luni seara, surse din PSD. Lor li se adauga Rovana Plumb și Viorel Ilie.…

- Românca Simona Halep ocupa primul loc în clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Simona Halep, care a detronat-o pe Garbine Muguruza (Spania), este al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA, fiind totodata prima românca ce…

- Primele autocare cu pelerini au ajuns deja in Iasi. Au vrut sa evite aglomeratia din urmatoarele zile, numai ca... randul la moaste era deja facut. „120 de persoane suntem si venim din comuna Stanisesti a judetului Bacau", spune o femeie. „Ati observant foarte bine, deja primele mii de pelerinii au…

- Ceva foarte mic poate cauza probleme foarte mari. Acesta este și motivul pentru care atunci cand un avion se ciocnește cu o pasare, piloții aleg sa aterizeze de urgența pe cel mai apropiat aeroport pentru a stabili daca s-au produs daune.

- Se ințeleg perfect chiar daca viața le-a dat lovituri grele pana la aceasta varsta, iar in prima proba in incercarea de escaladare a Marelui Zid coeziunea dintre cei doi frați s-a vazut perfect.

- La șase ani dupa dezastrul nuclear de la Fukushima, cercetatorii au descoperit o noua sursa de emisii radiaoactive. Plajele și apa oceanului din apropierea centralei conțin deșeuri radioactive, scrie Daily Mail. Mostrele de apa și nisip preluate de pe țarm arata ca exista aceasta contaminare…

- Volvo Trucks a inceput sa comercializeze in premiera noile camioane din gama Fh si FM care functioneaza pe GPL. Instalatia de GPL este montata din fabrica, iar motoarele sunt unele clasice Volvo care ofera acum din start cu 20% mai putine emisii de CO2.…

- Primele imagini din camera de hotel aflata la etajul 22 al cladirii Mandalay Bay, din care a fost comis masacrul din Las Vegas, au fost facute publice. Aceasta este camera din care Stephen Paddock a tras in mulțimea prezenta la un festival, a ucis 59 de oameni și a ranit alți 500, relateaza The Telegraph.

- Nu exista zi în care sa nu trecem prin fața unei biserici. Deoarece nu putem intra de fiecare data sa ne închinam, aflându-ne în mașina sau autobuz sau pur si simplu fiind în criza de timp, ne facem semnul crucii

- Fashion Days a inregistrat o cifra de afaceri de 119 milioane de lei, in primele opt luni ale anului, in Romania, cu 70% mai mare fața de perioada similara a anului precedent. La nivelul grupului, in Romania, Bulgaria și Ungaria, vanzarile retailerului au crescut cu 60%, pana la 41,5 milioane de euro,…