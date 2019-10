Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi foarte importanta si emotionanta in familia Alessandrei Stoicescu si a lui Sergiu Constantinescu! Fiica lor este crestinata, iar www.spynews.ro va prezinta imagini in exclusivitate de la biserica unde are loc evenimentul.

- Trei copii și doua relații eșuate, insa asta nu a oprit-o sa continue sa fie o femeie puternica și o mama devotata. Elena Basescu i-a spus de curand "PA-PA" iubitului mai tanar cu 12 ani și și-a vazut liniștita de viața.

- Victor Piturca are de ce sa fie mandru! Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei are o fiica de nota 10! Cum arata si cu ce se ocupa Claudia? Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are raspunsul la aceasta intrebare!

- Nici bine n-au anuntat divortul, ca el si-a si refacut viata! Dragos, cel cu care Elena Ionescu a fost casatorita mai bine de un an, are o noua iubita, iar www.spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu acestia.

- Astazi, este o zi de dubla sarbatoare pentru Romica Țociu! Unul dintre cei mai indragiți actori de la noi intra in pielea unui dublu rol: cel de bunic și cel de socru mare. Este ziua in care actorul iși boteaza primul nepot, micuțul Filip, dar și ziua in care iși vede fiul, pe Catalin, in postura de…

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva”, traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. A devenit mama pentru a treia oara, iar acum a dezvaluit ce nume va purta fiica ei.

- Un invingator pe terenul de tenis, invingator si in afara lui! Horia Tecau este extrem de mandru de noua sa cucerire, modelul brazilian Natalia Borges, alaturi de care a luat la pas tara. Dupa ce au fost surprinsi, zilele trecute, pe strazile Sibiului, cei doi "porumbei" au luat de data aceasta drumul…