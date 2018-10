Primele concluzii în privința incendiului de la Pleașa. Focul ar fi fost pus intenționat Un depozit de mase plastice din Pleașa a luat foc, sambata dupa-amiaza, pentru a treia oara in ultimele cinci luni și la numai o saptamana dupa ce aici s-a declanșat un alt incendiu. Șase echipaje ale ISU Prahova, formate din 35 de pompieri, au acționat pentru a stinge incendiul de la depozitul de mase plastice, la exact o saptamana de la intervenția precedenta ( VEZI DETALII ). De altfel, din mai și pana acum, același depozit a fost cuprins de trei ori. Evident, lucrul acesta deja ridica suspiciuni, mai ales ca, din primele cercetari, dupa evenimentul de astazi, pompierii au ajuns la concluzia… Citeste articolul mai departe pe actualitateaprahoveana.ro…

