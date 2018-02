Primarul Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarnă. Ar putea lua decizia închiderii şcolilor In functie de evolutia vremii si de informarile ulterioare primite de la meteorologi s-ar putea lua decizia inchiderii scolilor cel putin pentru ziua de luni, 26 februarie. Conform ANM, Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla de duminica, ora 3,00, sub Cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua. In aceste zone, valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent chiar si pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada.



