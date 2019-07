Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua sociala Facebook intampina o problema, astazi, in ceea ce priveste afisarea corecta a fotografiilor. Potrivit Digi24.ro, din informatiile de la aceasta ora, eroarea este semnalata in mai multe tari la nivel mondial.Facebook nu mai functioneaza corespunzator, utilizatorii intampinand erori in…

- Facebook nu mai functioneaza corespunzator, utilizatorii intampinand erori in ceea ce priveste vizualizarea fotografiilor incarcate. Astfel, pagina se incarca complet, dar nu sunt afisate pozele. The Independent relateaza ca problema este semnalata in mai multe tari din Europa si America de Sud, dar…

- Cunoscuta retea sociala Facebook nu mai functioneaza corespunzator, utilizatorii intampinand erori in ceea ce priveste vizualizarea fotografiilor.O eroare asemanatoare au intampinat-o si userii de Instagram.

- Noi probleme tehnice pentru Facebook, WhatsApp și Instagram. Utilizatorii se plang ca nu mai pot vedea fotografiile din postari. Deși se poate viziona continutul unei pagini, fotografiile...

- Potrivit The Independet, utilizatorii de Facebook si Instagram pot viziona contiunutul unei pagini, însa nu si fotografiile postate pe aceasta. O problema similara a fost întâmpinata si de oamenii care folosesc aplicatia de mesagerie WhatsApp.

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a dezvaluit o serie de schimbari ce vor avea loc la nivelul platformelor sociale ale companiei, inclusiv Instagram si Whatsapp. Unele dintre cele mai vizibile modificari observate de utilizatorii platformelor conduse de Zuckerberg vor include: mesajele trimise prin…

- Utilizatorii de Facebook din mai multe țari din Europa, SUA sau Malaysia nu pot accesa conturile de Facebook, Instagram și WhatsApp. Foarte mulți au apelat din nou la Twitter pentru a raporta problemele aparute. Facebook a mai trecut prin probleme similare la ...

- Facebook si Instagram au picat duminica in mai multe tari, site urile celor doua retele de socializare afisand mesajul: nu poate fi accesat, informeaza Daily Mail citat de Agerpres.roAu existat relatari potrivit carora si serviciul de mesagerie Whatsapp, detinut de Facebook, a picat.Downdetector.co.uk…