Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marti, ca, dupa o analiza foarte serioasa a tuturor criticilor, recomandarile din raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare trebuie puse in practica astfel incat, intr-un timp cat mai scurt posibil, Romania "sa scape de sub MCV". "Trebuie…

- 'Eu cred ca Sectia speciala, avand in vedere ca ea a functionat, ca atare, in subordinea DNA, functioneaza mai bine acum sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independentei justitiei. Si aceasta Sectie trebuie sa fie independenta si nu mai trebuie sa fie folosita…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, trebuie sa stranga, pana saptamana viitoare, acea majoritate parlamentara care sa dea votul Guvernul sau liberal, iar calculele arata ca acesta are o mare problema in a multumi toate pretentiile partidelor. Situatia politica actuala seamana foarte mult cu cea din 2009,…

- ALDE poate sustine in Parlament investirea Guvernului Orban, dar nu neconditionat, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, care a precizat ca printre conditii se numara mentinerea cotei unice de impozitare, continuarea marilor proiecte de infrastructura, fara ordonante…

- Cseke Attila susține ca senatorii UDMR au votat împotriva alegerii primarilor în doua tururi deoarece exista o decizie a Curții Constituționale potrivit careia este neconstituționala modificarea legii electorale cu mai puțin de un an pâna la alegerile locale. De asemenea, spune el,…

- ​​Liberalii îi cer premierului Dancila sa se consulte cu președintele Klaus Iohannis și sa aiba acordul acestuia înainte de a face o noua nominalizare de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. „Solicit premierului Dancila sa nu mai faca nicio alta nominalizare de…

- Raspunsul CCR de miercuri arata ''foarte clar abuzul presedintelui Klaus Iohannis'' in ceea ce priveste refuzul de a numi ministrii interimari si a asigura functionarea ministerelor Energiei, Mediului si Relatiei cu Parlamentul, a transmis miercuri, pe Facebook, premierul Viorica Dancila. "Fie ca vorbim…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, luni, decizia pe sesizarile formulate de USR, PNL si de presedintele Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala. Judecatorii au amanat de sapte ori luarea unei decizii. Potrivit unor oficiali…