Prima firmă de roboți umanoizi din România Bucharest Promo Robots este primul start-up din Romania adresat pieței de roboți umanoizi de servicii. Compania a fost inițiata in cadrul programului Start-up Nation, la care s-a adaugat și investiția fondatorilor, și ofera, in acest moment, trei tipuri de servicii: inchirierea roboților umanoizi de servicii pentru evenimente sau companii, realizarea de aplicații personalizate pentru roboți și distribuția in Romania a acestora. Conform ultimelor rapoarte privind industria mondiala a roboticii, piața roboților umanoizi va crește de la 320.3 millioane de dolari, cat este in prezent, pana la 3.9… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma punerii in dezbatere publica a proiectului de ordonanța de urgența prin care se reglementeaza condițiile in care vor fi acordate finanțarile nerambursabile prin programul Start-up Nation 2018, județele…

- Primarul general al Municipiului București, Gabriela Firea a facut noi declarații in legatura cu tensiunile mari din interiorul PSD. In calitate de vicepreședinte național al celui mai mare partid din Romania, Gabriela Firea considera ca „bataliile politice care ne așteapta in 2019 sunt pierdute din…

- Suspendarea zborurilor din Romania de catre compania italiana, Ernest Airlines, ar putea inseamna suspendarea curselor regulate de pe anumite aeroporturi din tara. Declaratia a fost facuta, astazi, de presedintele filialei municipale Iasi a PNL, Marius Bodea. El a facut un paralelism intre activitatea…

- Fizicianul Kevin Warwick, supranumit Captain Cyborg, vine la București pentru conferința Internet & Mobile World. Omul de știința va povesti despre cum poate tehnologia electrozilor și a implantului sa fie folosita pentru a crea cyborgi și creiere biologice pentru roboți și va prezenta experimentele…

- Primul magazin online din Romania cu produse pentru copii care a introdus plata prin Bitcoin estimeaza, pentru 2018, o cifra de afaceri ce va depasi o jumatate de milion de euro. Compania a investit în acest an peste 150.000 de euro în achiziţia unui spaţiu modern de birouri pentru…

- Comunicat de presa: A șaptea ediție a turneului internațional de baschet 3×3 Raiffeisen Bank Bucharest Challenger va avea loc in zilele de 11 și 12 august in ParkLake Shopping Center și va reuni echipe de top din clasamentul mondial FIBA 3×3. 16 echipe din 12 țari, la masculin și opt echipe din șapte…

- ASIROM Vienna Insurance Group anunta implementarea unui nou sistem de programari online pentru clienții sai, posesori de asigurari de sanatate. In parteneriat cu dezvoltatorii Docbook - prima aplicație din Romania pentru programari la medic prin intermediul spațiului virtual, ASIROM iși propune sa…