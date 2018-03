PREZIDENȚIALE, candidat USR. Monica Macovei și Cristian Preda, soluții. Dan Barna: Înclin să cred acest lucru „Mai este destul de mult pana la alegerile prezidențiale. Mai este un an și jumatate. Vom lua o decizie in interiorul partidului și vom anunța și noi candidatul cu care vom merge, dar deocamdata este prematur Statutar știm cum vom alege candidatul, prin referendum intern. Candidatul propus va fi validat de catre partid. Cine va fi el? Urmeaza sa aflam. Nu am decis. Noi fiind un partid pe bune nu avem liste predefinite pe care sa le scoatem și sa le punem pe masa. Chiar asta e frumusețea unui partid nou și democratic in realitate. Deciziile le vom lua in contextul politic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Prezent la lucrarile Saptamanii Parlamentare Europene, el a avut o intalnire de lucru la Bruxelles cu Comisarul pentru justitie, drepturile consumatorilor si egalitate de gen Vera Jourova. Principalele teme discutate au fost eficiența sistemelor judiciare in UE și riscurile actuale, importanta…

- Discutam despre un sondaj IMAS, realizat la cererea USR, in care PNL se prezinta cu 29,4%, iar PSD 28,6%. Totodata, USR este in crestere si a ajuns la 11,2%, urmat de ALDE cu aproximativ 10%. "Stam bine in sondaje. Ne-am dat seama de acest lucru inca din decembrie de la opoziția pe care am…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- "Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea sterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala si un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetati si eventual condamnati. Chiar ei sunt cei care tara, care fura…

- Dupa finalizarea Catedralei Neamului, mii de pelerini și turiști se vor reculege la noul lacaș de cult. In aceste condiții va crește din nou traficul in zona, fiind blocata intrarea in Ghencea și Rahova dinspre zona centrala. O soluție ar fi daramarea gardului Parlamentului și construirea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”. Europarlamentarul Cristian Preda a fost…

- In urma cu 10 ani vizitam Tunisia si primul lucru care m-a uimit a fost calitatea drumurilor publice nationale si regionale. Mi-am zis „wow” – cum au reusit? Nu pareau sa fie in culmea dezvoltarii economice si totusi calitatea infrastructurii rutiere era foarte buna. Statiunile turistice erau la…

- Mai multi membri ai conducerii Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE) prezenti, sambata dupa-amiaza, la Ploiesti la conferinta de alegeri a structurilor de conducere ale filialei judetene Prahova au facut referire, in discursurile lor, la Calin Popescu Tariceanu ca la viitorul candidat al formatiunii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al PSD, ca formatiunea pe care o reprezinta va sustine coalitia de guvernare in Parlament atata timp cat ''actiunile si deciziile ei servesc binele comun''. 'Vom sustine aceasta coalitie in Parlament pana cand…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa ca nu va candida pentru un post de europarlamentar la alegerile de anul viitor. "Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider…

- 'Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider ca nu ar fi nici moral, nici corect, sa candidez la europarlamentare, in situatia in care membrii USR din Romania mi-au acordat votul de incredere pentru a fi presedintele partidului si a trage alaturi…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, ca MCV nu are un termen limita de finalizare, sustinand punctul de vedere al lui Timmermans, potrivit caruia "Comisia de la Venetia, GRECO sau Comisia Europeana nu trebuie privite ca inchizitie,…

- PACT pentru Romania lanseaza programul politic pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, cu mesajul principal: „Mai multa Europa in Romania, mai multa Romanie in Europa". Astfel, partidul propune o viziune de reformare a proiectului...

- Regele Salman al Arabiei Saudite a semnat, luni, un decret prin care o numește pe doctorul Tamadhir bint Yosif bin Moqbil Alrammah in funcția de vice-ministru in cadrul Ministerului Muncii și Dezvoltarii Sociale. Ea devine astfel Prima femeie numita intr-o funcție de conducere intr-un minister din Arabia…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chisinau, in data de 27 februarie, insotita de o delegatie de membri ai Guvernului Romaniei, anunta Biroul de Presa al Guvernului.Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor…

- Liga 1, etapa a 26-a. FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe (20.45, Digi, Telekom, Look). Puncte pentru play-off. FCSB – Sepsi (20.45, Digi, Telekom, Look) FCSB trebuie sa caștige aceasta ultima partida din sezonul regular, pentru a ține aproape de liderul CFR Cluj. Nicolae Dica: ”Vom vedea cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe…

- Biroul Permanent Național al PES activists Romania s-a reunit astazi la Valcea pentru a discuta despre agenda viitoare a organizației, acțiunile programate și demersurile prin care va sprijini activitatea europeana a Guvernului Romaniei și a Partidului Social Democrat.Citeste si: Judecatoarea…

- Organizatia Patronala Mamaia-Constanta si-a propus ca, prin participarea la Targul de Turism al Romaniei, sa mentina aceasta destinatie in topul preferintelor romanilor, dar si ale turistilor straini care viziteaza Romania, a declarat vineri presedintele organizatiei, Nicolae Bucovala, la conferinta…

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- To mai mult localitați din Repulica Moldova semneaza acte de unire cu Romania! Pana acum, 40 de localitați au semnat acte oficiale in acest sens. Miercuri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit pe viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca.Agenda…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi sustine ca Romania pierde banii europeni pentru spitalele regionale si subliniaza ca la Ministerul Sanatatii trebuie constituit un grup de lucru din specialisti. "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedeste dezinteres total. Pe…

- UPDATE Premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze pentru declaratia de joi seara de la tv. Intr-un comunicat de la Guvern, remis vineri dimineata, se precizeaza ca "prin comparația facuta (premierul - n.r.) nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului". "Premierul…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- O tanara din Sinaia demonstreaza ca intr-o Romanie in care artiștii nu sunt, din pacate, valorizați așa cum ar trebui, iar tablourile de valoare au devenit moneda pentru șpaga, se pot face afaceri din arta tinerilor care nu renunța la pasiunile lor. Irina Dragota a dat munca de la banca pentru a crea…

- Dupa ce a militat ani intregi pentru o ”Romanie curata”, presedinta SAR constata acum ca Romania s-a curatat de tot. Alina Mungiu Pippidi pare sa fi luat o pauza de la vanatoarea de ”penali” si asta pentru a ne avertiza ca ne aruncam singuri in aer prezentandu-ne in exterior mai rau decat santem si…

- Anna Andronache, eleva din Târgoviște ale carei mesaje au devenit virale pe Facebook dupa ce a criticat sistemul de învațamânt, spune ca a fost învinsa de sistem și ca, împreuna cu parinții ei, pleaca din România. Este vorba de Anna Andronache, eleva la Școala…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- In opinia politicianului Gelu Visan, cuvantul „TICALOSI” este prea bland atunci cand vine vorba de Monica Macovei, Traian Ungureanu sau Cristian Preda, acuzandu-i de „tradare nationala”.

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Președintele susține ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate anume de asemenea tendințe aparute in societate. „Poate cineva intenționat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei ințeleg ca pierd alegerile…

- Remus Borza a sesizat ca Liviu Dragnea este cel care conduce cu adevarat Guvernul, precizand ca este ”Guvernul Liviu Vasilica”, avand in vedere ca intregul Cabinet este format din oameni apropiați liderului PSD. Remus Borza a facut și o previziune in ceea ce privește guvernarea. „Pana…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- DIGI SPORT LIVE CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. CSM Bucuresti si Gyor s-au reintalnit si sezonul trecut, cand maghiarele au cucerit si trofeul. DIGI SPORT transmite CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. DIGI SPORT LIVE CSM BUCURESTI GYOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Din cele…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Festele purismului Cotitura din 1989 a oferit Romaniei, dupa decenii de civism atrofiat și moravuri pervertite, șansa revenirii la moralitate. Cum se sta astazi? Destui sunt cei care se considera în ordine. Ba chiar se flateaza cât de „ajunși" sunt, ei și cei apropiați. Numai…

- Deciziile luate de Guvernul Tudose, in urma ședinței de miercuri, 10 ianuarie: Program de sprijin pentru crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița Crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului…

- 2018 este cel mai bun an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda, care mai spune ca firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare.

- Astfel, Marius Pieleanu a precizat ca a fost informat de catre mai mulți lideri PSD care se aflau la ședința ca premierul Tudose a luat cuvantul și a dat asigurari ca nu dorește sa preia partidul nici sa candideze la prezidențiale. Totodata, Pieleanu a mai precizat ca deși existau mulți ”revoluționari”…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- Studenții se alatura protestelor impotriva modificarilor aduse legilor justiției. Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a transmis, intr-un comunicat, ca studenții vor ieși in strada, marți seara. „In fiecare centru universitar, studenții au fost parte a protestelor impotriva…

- „Domnul Dragnea are cumva un deadline de la baronii sai sa livreze pachetul de justiție legat cu funda roșie de Moș Craciun și din aceasta perspectiva toate manifestarile: incalcarea regulamentului, schimbarea regulamentului, abuzurile din comisia speciala, refuzul de a raspunde la intrebari de un minim…

- Un colos canadian intra in forța pe piața din Romania. Acesta are in plan sa deschida nu mai puțin de 45 de puncte de lucru, informeaza Bugetul.ro.Prin aceasta mutare, colosul va incerca sa dea lovitura pe piața locala, acaparand-o. Totodata, astfel, el va crea sute de locuri de munca. Citește…

- Primaria Mosnita Noua, din judetul Timis, a anuntat ca suspenda, de luni, programul de lucru cu publicul pana in 15 ianuarie 2018,primarul comunei explicand ca "nu tine de noi, ci de programele pe care le avem". Angajatii nu au, insa, liber, ci vor veni la serviciu, transmite ...