Prezidențiale 2019. Propunerea lui Petre Roman Discuția a fost purtata in platoul Romania Tv, duminica seara, in condițiile in care se vorbea de o posibila candidatura a premierului Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. ”Nimic nu este exclus. Insa, eu cred ca cel puțin partidele mari de la noi ar trebui sa aiba curajul sa procedeze la alegeri interne. Așa cum se intampla in Statele Unite, unde sunt alegeri primare, adica alegeri interne care stabilesc candidatul. Așa cum se intampla și in Franța și in Italia. Cred ca ar trebui sa treaca și partidele noastre la aceasta faza. Adica sa fie o competiție interna cu votul militanților… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat joi, la Braila, ca PNL poate scoate un "scor istoric" la alegerile din 26 mai, transmite Realitatea.net

- O decizie in PSD privind candidatul la alegerile prezidentiale va fi luata dupa scrutinul pentru Parlamentul European, a declarat joi seara liderul social-democratilor Liviu Dragnea, adaugand in context ca "Iohannis nu e greu de batut". "Eu banuiesc ca si la noi sunt multi pregatiti sa…

- Rusia nu are interese doar in Statele Unite sau Orientul Mijlociu, ci și in Africa subsahariana, rezulta dintr-un reportaj BBC News. Potrivit jurnaliștilor britanici, cel puțin șase candidați la alegerile prezidențiale din 2018 au primit bani de la cetațeni ruși veniți ca turiști in insula, dar care…

- Libia se afla din nou in pragul violențelor. Omul forte ce-și are baza in estul țarii, mareșalul Khalifa Haftar, a ordonat joi forțelor sale sa «avanseze» spre capitala țarii, Tripoli, sediul guvernului de uniune naționala recunoscut de comunitatea internaționala. Evoluții, releva informații difuzate…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, pleaca cu prima sansa de a deveni candidatul PSD la alegerile prezidentiale. Intrebata daca PSD ar trebui sa aiba...

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a transmis un atac catre Iohannis, intr-o conferinta de presa la Targu Jiu, susținuta duminica, vorbind despre candidatul la alegerile prezidențiale care va fi anunțat in urmatoarele luni, imediat dupa alegerile europarlamentare. Vorbind despre propria persoana, Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Targu Jiu, ca discursul sustinut de el la alegerile organizatiei PSD Gorj, este al unui 'om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte', iar candidatul pe care PSD

- Lidera extremei-drepte franceze Marine Le Pen a declarat vineri ca se asteapta la un val tot mai mare pentru miscarile nationaliste care va duce la schimbari fundamentale in UE dupa alegerile europene din luna mai, relateaza DPA preluata de Agerpres. Marine Le Pen, lidera Adunarii Nationale…