"Pe parsursul intregii perioade din 2018, in mod constant Klaus Iohannis s-a situat pe primul loc ori de cate ori am testat intentia de vot pentru functia de președinte. Sigur ca, in ultima perioada, lucrurile devin oarecum fluide, in sensul ca apar candidati cu sanse reale, cum ar fi Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea cu un partid puternic in spate, si Dacian Cioloș. Acum, este prematur sa ne pronuntam care va fi castigatorul, peste fix un an de zile de acum incolo. Insa, in principiu, probabil ca reprezentantul PSD-ului - domnul Liviu Dragnea, daca va candida - si reprezentantul Dreptei…