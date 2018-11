Pentru realizarea celor 9,2 kilometri de sosea de mare viteza vor fi nevoie acum de 45 de milioane de euro. Asta in conditiile in care, in toamna anului trecut, contractul a fost atribuit catre o alta firma (Strabag) pentru aproape jumatate din prețul actual (28 de milioane de euro). Acest lot a mai fost contractat si in 2015. Un an mai tarziu, insa, constructorul care semnase contractul a decis rezilierea lui pentru ca autoritațile nu au fost capabile sa dea ordinul de incepere a lucrarilor nici dupa douasprezece luni.