Preţul energiei electrice cu livrare joi atinge recordul istoric: 750 de lei pe MWh Prețul orar al Pieței pentru Ziua Urmatoare (PZU) este de 750 de lei/MWh, in nu mai puțin de șase intervale ale zilei de 19 septembrie, potrivit datelor de pe platforma OPCOM. Prețul este de doua ori mai mare decat cel din Ungaria si cu mult peste alte tari din regiune. La noi, prețul mediu spot al zilei de joi este de 122 de euro/MWh, o creștere de 82% fața de ziua precedenta, in timp ce in Ungaria este de 53 de euro pe MWh si 46,65 euro de euro in Slovacia si Cehia. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

