Pretul energiei atinge din nou nivelul-record: Romania importa electricitate din Ungaria la capacitate maxima

Pretul energiei electrice pe piata spot atinge din nou maximul istoric de 750 de MW, care a mai fost inregistrat saptamana trecuta, Romania importand electricitate la capacitate maxima pe linia de interconexiune cu Ungaria, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES.



Astfel, energia cu livrare marti are pretul de 750 de lei (158 de euro) pe MWh in intervalul orar 19:00-20:00. Spre comparatie, la acea ora, preturile in celelalte tari din regiune sunt la jumatate: 81 de euro in Ungaria si Slovacia si 65 de euro in Cehia.



Acest nivel de 750 de lei a mai fost…