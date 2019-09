Stiri pe aceeasi tema

- Prețul orar al Pieței pentru Ziua Urmatoare (PZU) este de 750 de lei/MWh, in nu mai puțin de șase intervale ale zilei de 19 septembrie, potrivit datelor de pe platforma OPCOM. Prețul este de doua ori mai mare decat cel din Ungaria si cu mult peste alte tari din regiune. La noi, prețul mediu…

- Energia va avea acest pret in trei intervale orare, respectiv 18:00 - 21:00. Precedentul record fusese de 680 de lei pe MWh, atins pe 1 februarie 2017, in mijlocul unei perioade extrem de geroase, cu consum urias de energie la nivelul intregii tari. Pretul mediu al energiei cu livrare…

- De la inceputul anului, pretul gazelor autohtone a fost in crestere, in timp ce indicele de la bursa din Viena (CEGH Front Month Index) a scazut constant. Astfel, in ianuarie, gazele romanesti costau la bursa de la Bucuresti 92 de lei pe MWh si au ajuns in mai si iunie la 101 lei, urcand la…

- Pretul gazelor romanesti tranzactionate pe Bursa Romana de Marfuri (BRM) a ajuns in luna august la 106,8 lei pe MWh, in timp ce gazele tranzactionate la Viena s-au ieftinit pana la 56,2 de lei pe MWh, potrivit datelor postate de operatorul bursier BRM si analizate de AGERPRES. De la inceputul…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare marti, a ajuns in orele de varf la 552,9 lei pe MWh, dublu fata de alte tari din regiune, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul maxim de marti se apropie foarte mult de recordul de 600…

- Pretul mediu al energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare miercuri, pe piata din Romania este de 63,82 euro pe MWh, fiind cel mai mare din regiune, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM. În moneda naţională, energia costă în medie 301 lei pe MWh, cu un maxim…

- Consumul national de energie electrica este in crestere, pe fondul temperaturilor ridicate din partea de sud a tarii, depasind 8.200 de MW miercuri la pranz, Romania fiind importator de electricitate, potrivit datelor Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel, la ora 13:10, consumul se…

- ​Gazele furnizate populației s-au ieftinit, însa se scumpesc foarte mult pe piața libera, efectele urmând sa se vada în întreaga economie. Acestea sunt consecințele unor prevederi din controversata OUG 114/2018. Guvernul a fost avertizat asupra acestor efecte, precum creșterea…