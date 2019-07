Presupusul ucigaş al viceconsului turc la Erbil Osman Köse a fost arestat Mazloum Dag, nascut in 1992 si originar din Diyarbakir (Turcia) a fost arestat de "politie si fortele contraterorism", a anuntat Consiliul de Securitate din Kurdistan, fara a oferi alte informatii.



Serviciile kurde irakiene de lupta impotriva terorismului il prezinta ca fiind presupusul autor al atacului de miercuri, in care a fost ucis diplomatul turc Osman Kose, ingropat joi la Ankara, si doi irakieni, intr-un restaurant, la Erbil.



Agentia turca de presa Anadolu, de stat, a scris ca Mazloum Dag este fratele lui Dersim Dag, o deputata din cadrul principalului partid prokurd… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

