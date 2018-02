Stiri pe aceeasi tema

- Petro Porosenko, președintele Ucrainei, a semnat, marti, o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Aceasta are ca scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, care se afla, intr-o buna parte, sub controlul rebelilor pro-ruși.

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a acuzat Moscova ca incearca "sa distruga democratia" si a cerut ca steagul Rusiei sa fie interzis oriunde in lume. "Nici politicul, nici business-ul nu pot exista...

- Monopolul rusesc al gazului, compania Gazprom, a livrat in 2017 un volum de 2,427 miliarde de metri cubi de gaze naturale in teritoriile ocupate temporar din regiunile Donetk și Lugansk, potrivit raportului publicat de societate pentru al patrulea trimestru al anului trecut. Totodata, pentru 9 luni…

- In timp ce președintele Petro Poroșenko condamna regimurile separatiste din estul Ucrainei și interzice orice relații economice cu regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, firma sa are relații comerciale stranse cu „Sheriff-ul" de la Tiraspol — cel mai mare importator de produse in regiunea separatista…

- Mihail Saakasvili, liderul PartiduluI Miscarea Noilor Forte din Ucraina, a fost retinut, luni, la Kiev, a anuntat Tatiana Bagranovskaia, purtatorul de cuvant al fostului presedinte georgian, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Mihail Saakasvili a fost rapit din interiorul restaurantului…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, constata ca Rusia poate incerca in orice moment sa agraveze situația din Ucraina. „Putin are in Ucraina atata armata, ca el poate in orice moment sa agraveze situația, daca ii trece asta prin gand. I-am spus candva cancelarului Merkel: Va puteți imagina ca in…

- Statele Unite sunt dezamagite ca presedintele Poloniei a promulgat legea care instituie pedepse cu inchisoarea pentru cei care atribuie statului polonez crimele nazismului, declara secretarul de Stat american Rex Tillerson.

- Conflictul din estul Ucrainei este printre cele mai grave de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, din punctul de vedere al numarului de victime, potrivit unui raport publicat joi de Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (UN OCHA), relateaza site-ul agentiei Tass. "Conflictul…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat o rezoluție privind „consecințele umanitare ale razboiului in Ucraina”. In document, APCE cere Rusiei sa „opreasca sprijinul financiar și militar” pentru autoproclamatele republici populare Donețk și Lugansk și sa asigure accesul fara restricții…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman.Potrivit…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza AFP.Legea,…

- "De cand a fost aprobat in prima lectura (6 octombrie 2017), documentul, desi a suferit anumite corectii, si-a pastrat principala orientare - de a confirma, prin intermediul legislatiei, politica Kievului pentru solutionarea "problemei din Donbas" prin utilizarea fortei. In esenta, Porosenko primeste…

- Legea adoptata de catre Parlamentul ucrainean privind reintegrarea regiunii Donbas este perceputa ca o pregatire pentru un nou razboi, a transmis joi Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rada de la Kiev a adoptat in a doua lectura proiectul de lege privind reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Documentul, care a fost inaintat de președintele Petro Poroșenko, a fost votat de 280 din cei 450 de deputați ucraineni.

- Legea a fost initiata de patru parlamentari PNL, intre care si Raluca Turcan. "Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea", a mai scris Diaconu. Initiatorii acestui proiect de lege sunt patru deputati PNL: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca…

- Luare de ostatici intr-un oficiu poștal din Ucraina. Un barbat despre care se crede ca ar avea explozibili asupra sa a luat ostatici noua adulti si doi copii, in seara zilei de sambata, 30 decembrie, intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov (nord-est), a anuntat politia locala, citata de Agerpres…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, informeaza Agerpres. Guvernul a adoptat in…

- Fluturand steaguri ucrainene, ei i-au aclamat cu aplauze pe pista, strigand "Glorie Ucrainei! Slava eroilor!", pe prizonierii coborand din avionul de transport care i-a adus la Kiev, potrivit imaginilor difuzate in direct de mai multe canale ucrainene. "Dragi prieteni, pentru voi este o zi foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru aprobarea OUG nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, care se va aplica companiilor aflate in insolventa sau care inregistreaza intarzieri la plata TVA.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala.Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018.Legea prevede ca plafonul pentru soldul bugetului general consolidat, precum si plafonul pentru cheltuielile de personal…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. „Indemnizatia…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, este chemat la interogatoriu ca martor in cazul de tradare de patrie care il vizeaza pe ex-președintele fugar Viktor Ianukovici. Decizia corespunzatoare a fost luata de Judecatoria Obolonski de la Kiev astazi, 7 decembrie, satisfacind cererea acuzarii de stat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania. Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ca sarbatoare nationala, conform Agerpres."Anual, cu prilejul acestei…

- Iohannis a promulgat legea pentru achizitia sistemului de rachete Patriot Baterie rachete Patriot. Foto: raytheon.com Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, anunta Administratia Prezidentiala. Actul normativ a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept "agent din strainatate", ca reactie fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului RT in Statele Unite.

- Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora Romaniei) in statia de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata. Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate, iar membri ai unitatilor speciale au coborat in statia de metrou. "Agentii au intervenit…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire bilaterala cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, principala tema de discuție fiind schimbarile din Legea educației din Ucraina, care afecteaza predarea in limba romana. Iohannis a spus ca i-a transmis doua mesaje ferme lui Poroșenko și s-a aratat…