Preşedintele separatist catalan va fi judecat pentru nesupunere Tribunalul superior al Cataloniei, cea mai inalta instanta judiciara a regiunii, a anuntat vineri ca a dispus deschiderea unui proces impotriva lui Quim Torra 'pentru un delict de nesupunere', scrie Agerpres. Data procesului urmeaza sa fie comunicata. Parchetul cere condamnarea presedintelui separatist Torra la 20 de luni de interdictie de eligibilitate, ceea ce l-ar impiedica pe acesta sa ramana in functie. Cazul dateaza din luna martie, cand autoritatea electorala spaniola i-a ordonat lui Quim Torra sa retraga simbolurile de independenta de pe cladirile publice, pentru a garanta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

