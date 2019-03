Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, semnat cu Statele Unite în epoca Razboiului Rece, relateaza AFP.Potrivit decretului facut public de Kremlin, acesta intra în vigoare…

- Federatia Rusia se va retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) in urmatoarele sase luni, ca parte a raspunsului simetric dat retragerii SUA din acest tratat, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informeaza Reuters, care citeaza agentii de presa ruse.…

- Federatia Rusa trebuie sa dezvolte o varianta terestra a sistemului maritim de rachete cu raza lunga "Kalibr" in perioada 2019-2020 si tot in aceasta perioada este necesar sa fie elaborat un sistem terestru cu rachete hipersonice cu raza lunga, ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din Tratatul…

