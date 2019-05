Cu cateva zile inaintea referendumului din data de 26 mai 2019, Administratia Prezidentiala prezinta mai multe informatii cu privire la referendum.

Cand, cine și unde voteaza?

- Duminica, 26 mai 2019, intre orele 7:00 – 21:00

- Toți cetațenii care au implinit 18 ani pana in ziua votului, inclusiv

- In aceeași secție de votare in care votați și pentru alegerile europarlamentare

- Daca nu va aflați in localitatea de domiciliu, puteți vota la orice secție din țara sau strainatate pe lista electorala suplimentara

- Daca va aflați in strainatate, puteți vota in aceleași…