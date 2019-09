Inaintea unei intalniri 'trebuie sa cream un climat de incredere reciproca', cu toate acestea 'domnul Trump a pus capat acestei increderi' prin retragerea SUA din pactul nuclear, a declarat presedintele Iranului intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, intrebat in legatura cu o posibila intalnire a celor doi lideri in cursul acestei saptamani, in marja reuniunilor ONU.

'Daca guvernul american vrea sa dialogheze trebuie sa creeze conditiile necesare', a insistat Rohani. Intrebat in legatura cu posibilitatea unei intalniri intamplatoare pe culoarele cladirii Natiunilor…