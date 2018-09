Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, la New York, o intrevedere bilaterala cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah al II-lea, in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, ocazie cu care a reiterat invitatia adresata acestuia de a efectua o vizita in tara noastra anul viitor, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.



