- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 22-23 martie a.c., la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Anunt CONTROVERSAT: Simona Halep e gata sa RENUNTE la locul 1 in lume,…

- Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.Citeste si: Sorin Ovidiu Vantu, OSANALE pentru Putin, dupa succesul in alegeri: 'Grație lui, Rusia inspira…

- "Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile, rafuielile politice, politicile partizane si sa stabilim impreuna care sunt proiectele majore pe care trebuie sa le aiba Romania in vedere, dar si care sunt realizabile.”, a spus Liviu Dragnea, sambata, la Congres. Traian Basescu a descifrat cuvintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 6 martie, decretele pentru mai multe legi, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Scandalul din jurul sefei DNA, sub lupa unui sef din Tribunalul Bucuresti: 'Eu AS FI PLECAT de mult din functia de conducere...'…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Un barbat care a plecat din Romania in urma cu 25 de ani s-a intors prima data in țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Gazeta Romaneasca. Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Bacani, județul Vaslui, a locuit…

- Unul dintre favoriții la preluarea mandatului de peședinte al Consiliului European este Klaus Iohannis, dupa cum informeaza surse de la Bruxelles. Astfel, președintele Romaniei ar putea fi pus pe locul unde, in acest moment, este Donald Tusk.

- Numele președintele Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru poziția de viitor președinte al Consiliului European, potrivit unor surse politice citate de HotNews.ro. Liderii europeni cauta un inlocuitor pentru polonezul Donald Tusk, fost premier, care ocupa aceasta funcție in prezent.…

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sutin mai multe surse politice consultate in ultimele zile, citate de ...

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, l-a primit joi, 1 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans", se arata intr-un comunicat al Palatului Cotroceni. Potrivit acestuia, "principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania, deși atat Klaus Iohannis, cat și premierul Viorica Dancila au fost relativ recent la Bruxelles. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepreședinte…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- O majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna, a fost sustinuta vineri, la Consiliul European, de presedintele Klaus Iohannis. Șeful statului a exprimat…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a participat, vineri, la reuniunea…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat vineri, 23 februarie a.c. la reuniunea informala a Consiliului European, care a avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei. Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale,…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele…

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseara ca a declanșat procedura de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a evaluarii competențelor sale manageriale. Prezentul raport, insoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis catre secția…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

- "In repetate randuri, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, s-a declarat mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale, punct de vedere pe care și-l menține in continuare" - se spune intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, ca prima reacție la

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedește dezinteres total. Pe doua guverne PSD le-a durut fix in spate ca au promis spitale regionale și ca pot fi facute pe bani europeni.PSD trebuie sa lase orgoliul și sa faca urgent la Ministerul Sanatații un grup de specialiști, fara…

- Prima reacție din PSD, dupa anunțul lui Iohannis privind șefa DNA. Deputatul PSD Oana Florea, membra a comisiei pentru controlul SRI a declarat, la interviurile Libertatea, ca a fost un ”discurs absolut nefericit, pentru ca șeful statului s-a antepronunțat”, in privința revocarii Laurei Codruței Kovesi.…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae s-a lansat, marti, intr-un atac la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. El a precizat ca afirmațiile oficialului european, la adresa Romaniei, cu privire la modificarile aduse legilor justiției, echivaleaza cu o „amenintare ridicola si usor etilica”,…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc în urma…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit vineri, 19 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o delegație a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de președintele executiv, domnul David Harris. La intrevedere a participat și domnul Aurel Vainer, președintele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii Armenia, si pe domnul…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Liviu Plesoianu ii DESFIINTEAZA…

- Romania se va abtine sa stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, asa dupa cum s-a stabilit prin rezolutia Adunarii Generale ONU din 21 decembrie. Acesta a fost mesajul transmis premierului israelian de catre președintele Klaus Iohannis, intr-o discuție telefonica avuta vineri de cei doi oficiali…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit agendei sefului statului publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale. Seful statului la participa incepand cu ora 10,00 la sedinta plenului CSM. La…

- Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost promulgate, miercuri, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 21 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011. Va prezentam textul integral al cererii:________________Domnului Nicolae-Liviu…