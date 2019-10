Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez, Rodrigo Duterte, in varsta de 74 de ani, a fost usor ranit dupa ce a cazut miercuri seara de pe motocicleta, dar se recupereaza, transmit EFE si Reuters potrivit Agerpres "Presedintele este bine, iar recuperarea sa nu implica nicio procedura medicala importanta", a asigurat…

- "Presedintele este bine, iar recuperarea sa nu implica nicio procedura medicala importanta", a asigurat joi natiunea, intr-un comunicat, purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo, citeaza Agerpres. Potrivit EFE, Panelo a aratat ca Duterte si-a anulat actiunile prevazute pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a fost invitat sa participe, pe 22 octombrie, la ceremonia de intronare a noului imparat al Japoniei, Naruhito, unde sunt așteptate sute de oficialitați de top din toate colțurile lumii, au spus surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. In proporție de 90%, Klaus Iohannis va…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, aflat in vizita in Rusia, a fost joi tinta ironiilor pe retelele de socializare din cauza alurii sale neglijente, ceea ce l-a facut pe purtatorul sau de cuvant sa ii sara in aparare si sa laude "mirosul sau proaspat", comenteaza AFP. In varsta de 74 de ani, Rodrigo…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a anuntat marti o recompensa de un milion de peso (19.600 de dolari) pentru capturarea unor infractori condamnati pentru fapte grave, dar eliberati anticipat in baza unei legi controversate, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Duterte a oferit unui numar…

- Presedintele filialei din Bacau a Partidului National Liberal (PNL), deputatul Ionel Palar, si-a manifestat, joi, nemultumirea fata de nivelul redus al fondurilor alocate de Guvern pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor administrativ- teritoriale din judetul Bacau, potrivit Agerpres.…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, iritat de protestatarii din fata sediului partidului care ii strigau ca este „las”, a spus, luni seara, ca din cauza acestora este o problema cu functionarea institutiilor statului, pentru ca „se impotrivesc schimbarilor in sistem”, potrivit news.ro.Citește…

- Președintele PRO România Victor Ponta l-a atacat dur, vineri, pe liderul USR Dan Barna. Ponta face o comparație dura și se întreaba retoric pe pagina sa de socializare: "daca vine o “virgina” și se asocieaza cu o “matroana” batrâna și trecuta prin “patul…