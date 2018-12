Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pus la indoiala capacitatea autoritatilor romane de a conduce Uniunea Europeana in timpul celor sase luni de presedintie care incepe la 1 ianuarie 2019.

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, susține ca Romania este pregatita tehnic pentru a asigura președinția Uniunii Europene, dar arata ca Guvernul de la București nu a ințeles pe deplin ce inseamna sa prezidezi țarile UE.Citește și: Elena Udrea, dezvaluiri EXPLOZIVE dupa trei…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pus la indoiala capacitatea autoritatilor romane de a conduce Uniunea Europeana in timpul celor sase luni de presedintie care incepe la 1 ianuarie 2019.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni. Acesta a spus ca Romania este „din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita” pentru misiunea de sase luni, a declarat…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul austriac, Sebastian Kurz. Vizita oficialului austriac in Romania are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste la Palatul Cotroceni pe Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Vizita are loc in contextul in care de pe 1 ianuarie, tara noastra va prelua presedintia Consiliului Uniunii...

- Romania este bine pregatita pentru președinția Consiliului Uniunii Europene - este declarația facuta de șeful Comisiei, Jean Claude Juncker, care a avut intalniri cu premierul și cu mai mulți miniștri din executivul de la București.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a adresat un mesaj ferm Romaniei in cadrul Parlamentului European in care Romania și-a prezentat viziunea asupra viitorului Romaniei. "Inainte ca Romania...