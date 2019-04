Stiri pe aceeasi tema

- „Am analizat problema și am decis sa stabilim data din luna octombrie. Vrem ca Marea Britanie sa iasa in mod ordonat (din UE, n.red.) și acest lucru poate fi asigurat daca le oferim timp”, a declarat cancelarul german in cadrul unei conferințe, dupa intalnirea liderilor UE. „Punctul decisiv…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, în cadrul Consiliului European, amânarea Brexit-ului pâna la data de 31 octombrie, pentru ca Parlamentul de la Londra sa aiba ragazul necesar sa adopte acordul și pentru a evita astfel o retragere haotica a Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Liderii Uniunii Europene si premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amanarea Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019, a anuntat Donald Tusk, presedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European. Pe langa amanarea Brexit pana pe 31 octombrie,…

- Premierul britanic Theresa May i-a trimis, vineri, o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care ii cere o amanare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana pana pe 30 iunie, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis a…

- UPDATE, 20.03.2019 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. ‘I-am scris in aceasta dimineata presedintelui…

- Donald Tusk a postat pe conturile sale de Instagram și Facebook scrisoarea unei fetițe de șase ani din Marea Britanie, în care aceasta îi transmite președintelui Consiliului European rugamintea de a ramâne prieteni, în pofida faptului ca țara sa va parasi UE. ”Știu ca ieșim…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare in cazul in care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se incheie inainte de scrutinul programat sa se desfasoare in perioada 23-26 mai, potrivit Mediafax.…

