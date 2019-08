Stiri pe aceeasi tema

- Extrema stanga Ana Maria Popa si-a reziliat, luni, contractul cu echipa feminina de handbal SCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook.Ana Maria Popa a pus umarul la castigarea Supercupei Romaniei in 2018 si la cucerirea titlului national anul acesta.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reziliat contractul pentru modernizarea sectorului cuprins intre A1 si DN 7 al Centurii Bucuresti, decizia fiind luata dupa ce reprezentantii CNAIR...

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca a reziliat contractul cu consilierii israelieni. „Am reziliat contractul cu consilierii israelieni. Toate contractele PSD sunt suspendate", a declarat Viorica Dancila. Acestia au fost adusi alaturi de PSD de fostul presedinte, Liviu Dragnea, ei participand la…

- UAT Municipiul Turnu Magurele a incheiat Contractul de Finanțare nr. 70577/24.05.2017 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice, in vederea implementarii proiectului „I-TeN- Imbunatațirea nodurilor terțiare Turnu Magurele- Nikopole pentru dezvoltarea durabila a zonei, printr-o mai…

- # Lovitura de teatru in procesul de la Curtea de Apel Pitesti! # „Motivele ne privesc pe mine și pe clientul meu”, spune cunoscutul maestru al baroului argeșean Saptamana trecuta, pe 14 mai, la Curtea de Apel Pitești a avut loc un nou termen in procesul in care fostul primar Tudor Pendiuc este judecat…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, marti seara, ca atacantul Raul Rusescu si-a reziliat contractul cu gruparea "ros-abastra", informeaza News.ro."Pleaca numele vehiculate: Stoian, Matei, Rusescu, Teixeira. Rusescu chiar a semnat rezilierea. El a fost ideea mea si…

- Clubul Al Shabab a anuntat, duminica seara, despartirea de tehnicianul Marius Sumudica. "Da, am reziliat in aceasta seara, de comun acord, fara nicio compensatie din partea niciuneia dintre parti. Voi primi salariul la zi si ne-am strans mana. Nu ne-am certat, sunt foarte multumit de acest sezon…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a decis sa rupa contractul cu asocierea de firme care ar fi trebuit sa finalizeze centura ocolitoare a orașului Tecuci. Minstrul a recurs la aceasta decizie extrema dupa ce, duminica, la vizita in șantier, a gasit zone in care nu s-a lucrat, deși șoseaua avea termen…