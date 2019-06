'Eu sunt de fapt in continuare candidata', a declarat Vestager, care apartine familiei liberale europene (la fel ca si partidul presedintelui francez Emmanuel Macron), in cursul unei conferinte de presa la Bruxelles. Negocierile sunt in plina desfasurare in prezent in Parlamentul European, dar si intre diferiti sefi de stat si de guvern europeni pentru departajarea pretendentilor la cele mai inalte functii din UE, intre care si presedintia Comisiei Europene.

Vinerea trecuta, sase premieri proveniti din cele trei principale familii politice europene (popularii, social-democratii si liberalii)…