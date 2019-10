Presa turcă: Înţelegerea dintre Erdoğan şi Trump reprezintă un exemplu de diplomaţie la nivel înalt Retragerea militarilor americani din locurile stabilite a deveni Zona de Securitate în urma convorbirii telefonice dintre presedintele Recep Tayyip Erdogan, si presedintele SUA, Donald Trump, reprezinta un frumos exemplu de "Diplomatie la nivel înalt", scrie Sabah, citat de Rador.



Trump a spus "Retrageti-va"



Deci, Trump a înteles ca Turcia a ajuns la limita suportabilitatii birocratiei militare americane. A calculat costurile pierderii unui aliat precum Turcia si, de asemenea, costurile unei confruntari militare. Iar apoi le-a spus generalilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat scandalul privind contactele sale cu Ucraina drept „cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citata de Mediafax. „Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”,…

- "O zi atat de importanta la Natiunile Unite, atat de multa munca si un succes atat de mare, iar democratii au tinut cu dinadinsul sa o strice si sa o injoseasca cu si mai multe stiri de ultima ora, mizerii ale vanatorii de vrajitoare. Va vine sa credeti?", a transmis Donald Trump pe Twitter.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca Slovacia, tara care asigura anul acesta presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), va promova incetarea focului in Donbas si retragerea fortelor 'de ocupatie' din estul Ucrainei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva oricarei ridicari a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza anexarii Crimeei si sustinerii separatistilor prorusi in razboiul din estul Ucrainei, in contextul in care Parisul spera la o apropiere de Rusia, relateaza…

- "Multumesc celor care m-au votat si vreau sa dau asigurari pentru cei care nu m-au votat sau m-au atacat ca voi fi un presedinte echilibrat. Varsta, experienta si integritatea mea le pun in slujba Parlamentului. Obiectivul meu este recapatarea respectului si increderii cetatenilor in aceasta institutii",…

- In cadrul Summit-ului G7 ce a avut loc in Franța, președintele american Donald Trump a facut noi precizari cu privire la criza climatica. Acesta a susținut ca iși dorește aer curat și apa curata, dar dorește ca SUA sa ramana o țara bogata, scrie CNN. Un reporter l-a intrebat pe Donald Trump:…