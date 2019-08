Stiri pe aceeasi tema

- Marian Duța este ghidul turiștilor in Mamaia. Reporterul de la Neatza cu Razvan și Dani a intalnit-o pe Corina Martin, președinte al Asociațiilor de Promovare Turistica din Romania, și ne-a spus ce activitați putem avea la mare, daca ne-am saturat de plaja.

- “Zeci de scafandri militari din Romania, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia si SUA vor pune in aplicare proceduri operationale de cautare si de identificare a dispozitivelor explozive marine si vor executa activitati de scufundare cu circuit deschis, semi-inchis si cu alimentare de la suprafata, precum…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Putem ajunge la lovituri de la 11 metri in semifinala de la Euro 2019 cu Germania, unde Ionuț Radu e as in momente critice. Nici executanții nu stau rau. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei.…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea pentru modificarea secțiunii A din anexa la Hotararea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018 și pentru prelungirea termenului de aplicare. Actul normativ prevede…

- Colegiul National „Vasile Alecsandri” continuǎ traditia colaborǎrii cu DPS Hathras Delhi, India, fiind implicat intr-o nouǎ colaborare, de astǎ datǎ alǎturi și de British Council. Noul proiect se numește „Historical Monuments” și iși propune prezentarea monumentelor istorice de importantǎ majorǎ din…

- Prima platforma fintech din Romania de servicii de multicreditare, exclusiv online, poate finanța cereri standard de pana la 25.000 lei, in mai puțin de o ora. Omnicredit este un proiect inovator care vine in intampinarea nevoii de finanțare in special a micilor antreprenori. Asta pentru ca statisticile…

- PSD ar putea ajunge chiar la pe locul III la inchiderea urnelor, iar ALDE sa nu treaca pragul de 5%. Aceasta este consecinta discursului anti-european si anti-Justitie al celor doua partide aflate la guvernare in Romania. Potrivit unor surse PSD, la ora 18.00, social-democratii se aflau inca pe primul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege prin care mamele care primesc indemnizatie de crestere a copilului vor putea desfasura activitati economice care nu implica indepartarea de copil. "Am depus deja acest proiect de lege, maine va fi repartizat…