Premierul Maia Sandu solicită Tiraspolului suspendarea interdicţiei de călătorie pentru oficialii moldoveni în Transnistria 'Chisinaul a fost deschis fata de Tiraspol: a fost acceptat ca parte in procesul de negocieri, locuitorilor din stanga Nistrului le-a fost asigurata libera circulatie, inclusiv la traversarea frontierei de stat, oamenii au beneficiat de mai multe proiecte, iar regiunea transnistreana a beneficiat de aceleasi zone de comert liber ca malul drept. Cu toate acestea, nu suntem mai aproape de o solutia politica. In continuare, unele categorii de cetateni ai Republicii Moldova, inclusiv oficiali si functionari publici, nu au dreptul de a calatori liber pe malul stang', a declarat Maia Sandu in cadrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

