Premierul ceh Andrej Babis: Raportul Comisiei Europene este un atac împotriva ţării Multimiliardarul Babis se confrunta in ultimele saptamani cu proteste publice, in contextul unei anchete privind o presupusa frauda cu fonduri europene si al unor suspiciuni de conflict de interese legat de afacerile sale. Procuratura nu a decis inca daca va deschide un proces.



Un audit al Comisiei Europene care prezinta rezultate preliminare, dezvaluit de presa saptamana trecuta, arata ca holdingul Agrofert al premierului nu ar trebui sa beneficieze de fonduri de dezvoltare din partea UE, cata vreme prim-ministrul este in continuare beneficiar. Comisia arata ca firmele implicate ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

