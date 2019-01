Premiera in Germania: Regenerabilele au depasit carbunele in 2018, devenind principala sursa de energie Germania a avut parte de o premiera anul trecut, in sectorul energiei, in conditiile in care mai mult de 40% din totalul energiei electrice produse in aceasta tara a provenit din surse regenerabile (eoliana, solara, hidroelectrica si biomasa), depasind pentru prima data carbunele, care a avut o pondere de 38%.



Productia de electricitate din surse regenerabile a crescut in 2018 cu 4,3% fata de anul anterior in aceasta tara, la 219 Terawati ora (TWh), relateaza Reuters.



Conform grupului de cercetare Fraunhofer, turbinele eoliene au produs anul trecut cea mai mare cantitate de

Sursa articol si foto: business24.ro

