Stiri pe aceeasi tema

- Civitta Strategy & Consulting organizeaza cursuri gratuite de antreprenoriat si managementul inovarii, cursuri de management al resurselor umane, worksop-uri si ateliere de leadership dedicate celor din domeniul agroalimentar, prelucrarea lemnului si mobilei, textile, turism si mediu, TIC (inclusiv…

- Un baiat de 19 ani, student la Iasi, s-a aruncat de la etajul al IV-lea al caminului din Tudor in care era cazat. Tanarul consumase marijuana. In urma cazaturii, el s-a ales cu o rana grava la cap, mai multe fracturi, contuziila fucat si la plamani. Studentul a fost dus la Spitalul "Sfantul Spiridon"…

- Spre deosebire de celelalte opriri electorale din regiune (Suceava, Botosani), Dragnea nu a tinut un discurs in aer liber pentru sustinatori. La circa jumatate de ora dupa ce a intrat in cladire, multimea de simpatizanti – in jur de 1000 de oameni – a inceput sa se risipeasca. Astfel, in jurul orei…

- Medicii Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon” din Iasi au primit o veste care ar putea afecta mii de pacienti din judetul Iasi si nu numai. Sectia de Urologie a unitatii medicale ar putea sa fie desfiintata, dupa construirea Spitalului Regional de Urgenta. In momentul de fata, la Urologie exista nu mai…

- Aderarea municipiului Suceava, impreuna cu alte doua municipii din Moldova - Iași și Botoșani, la rețeaua internaționala "Orașe inteligente, deschise și active", a avut loc marți, 26 martie, la Palatul Parlamentului, in Capitala.Documentele de aderare au fost semnate de catre primarul ...

- Aceasta a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi si a fost operata imediat de catre medicii din Sectia de Ortopedie. „Pacienta a fost adusa in UPU cu o fractura deschisa la glezna dreapta, produsa in urma unei cazaturi cu impact pe membrul inferior respective.…

- Acesta a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi pentru a fi tratat. „Pacientul de 19 ani a fost adus in UPU in urma unei cazaturi. Acesta prezenta o fractura a pumnului stang si o fractura de piramida nazala", a precizat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef…