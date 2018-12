CSM transmite, printr-un comunicat de presa, ca decizia CCR privind componenta completurilor de judecata a vizat exclusiv completurile de 5 judecatori ale ICCJ si nu pe cele de 3 magistrati ale instantei supreme sau pe cele ale altor instante. "In legatura cu unele afirmatii lansate in spatiul public referitoare la efectele ce ar decurge din interpretarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 685 din 7 noiembrie 2018 in privinta altor completuri decat completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție, Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului…