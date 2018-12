Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Bouches-du-Rhone au descoperit, in urma unei perchezitii la Marsilia, rasina de cannabis in pachete de dimensiuni mici care aveau pe ele imaginea lui Cristiano Ronaldo in echipamentul actualei sale echipe, Juventus Torino.

- Locul trei a fost ocupat de francezul Antoine Griezmann. Modric, in varsta de 33 de ani, devine primul jucator din Croatia care castiga acest trofeu. El a castigat in acest an Liga Campionilor cu Real Madrid si a fost finalist cu nationala Croatiei la Cupa Mondiala. Clasamentul final al Balonului de…

- Cel putin doua persoane, trecatori, au fost ranite luni dimineata dupa ce doua cladiri invecinate s-au prabusit in centrul orasului Marsilia, pe o strada din cartierul popular Noailles, relateaza AFP.In jurul orei locale 10.00 au sosit la fata locului 40 de pompieri si 18 vehicule. Echipele…

- Atacantul echipei "Juventus Torino", Cristiano Ronaldo, ramane optimist dupa anchetarea referitoare la acuzatiile de viol din 2009."Stiu ca sunt un exemplu suta la suta atat in teren, cat si in afara lui.

- Tehnicianul Jose Mourinho nu are de gand sa plece de la Manchester United pana la incheierea contractului, el dorind chiar o prelungire a acestuia, informeaza News.ro."Sunt fericit sa raman aici pana in ultima zi a contractului meu si chiar mai mult timp dupa", a declarat Mourinho, care are…

- Cristiano Ronaldo nu a fost inclus in lotul Portugaliei pentru meciurile cu nationalele Poloniei si Scotiei, anuntat, joi, de federatia portugheza, relateaza Reuters. Ronaldo a lipsit si de la actiunile din septembrie ale nationalei tarii sale, meciurile cu Croatia si Italia, la solicitarea…

- In data de 15 septembrie, in jurul orei 00.00, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Valea Viseului, aflat in executarea atributiilor de serviciu, a observat mai multe persoane care transportau de la frontiera catre interior colete voluminoase. “Drept urmare, lucratorii nostri…