- Iti poti imagina cum ar fi sa porti aceeasi culoare in fiecare zi, timp de trei decenii si jumatate? Abou Zakkour, un barbat in varsta de 68 de ani, locuitor al orasului sirian, Aleppo, a devenit cunoscut drept Omul Galben. El se imbraca in aceasta culoare de 35 de ani.

- Ashton Kutcher (40 de ani) are un frate geaman care se confrunta cu probleme grave de sanatate. Recent, barbatu a povestit cum actorul american a vrut sa-i doneze inima, in urma cu multi ani, cand tranplantul era singura lui sansa la viata.

- "Daca acum intri intr-un Inspectorat si nu scot toti carnetul de partid, inseamna ca este o minune", a spus Iohannis. "Actualele Inspectorate scolare trebuie desfiintate si inlocuite cu structuri de profesionisti. Cand am fost eu inspector scolar pot sa spun ca nu a existat politizare. Pur si simplu.…

- Cand esti imbratisat ai senzatia de confort, de grija, de dragoste, de intelegere. Tocmai de aceea, imbratisarea zilnica este o idee excelenta. Insa beneficiile merg mult mai departe de atat. Schimbarile pe care le experimentam atunci cand imbrasisam sau suntem imbratisati pot fi descrise drept cele…

- Gabriel Torje a implinit astazi 29 de ani. Mijlocașul lui Sivasspor a comentat situația iscata la finalul infruntarii dintre Muntenegru și Romania, 0-1, din Liga Națiunilor. Context: Romania avea nevoie de o victorie la 2 goluri in partida cu Muntenegru (1-0 final) pentru a fi in urna a treia la tragerea…

- Cei doi tineri ar fi comis oribila fapta cu scopul de a deposeda victima de 30 de lei, informeaza Bihon.ro. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost descoperit la inceputul lunii septembrie, in bazinul de acumulare al barajului CET CAMP din Oradea. Potrivit anchetatorilor, victima a fost batuta,…

- Dosarul penal deschis pe numele barbatului care, in 2016, a dat foc la casa si s-a baricadat cu cei trei copii ai sai se afla inca pe rolul primei instante. In tot acest timp, barbatul, aflat dupa gratii, a cerut cu insistenta eliberarea. Motivul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.