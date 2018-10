Stiri pe aceeasi tema

- Expozitie de fotografie, proiectie de film, standuri expozitionale cu produse si obiecte specifice tarilor participante, cantece si dansuri specifice – toate aceste evenimente vor avea loc in cadrul celei de a sasea editii a Festivalului Multiculturalitatii, care se desfasoara incepand de vineri si…

- Timp de cinci saptamani, echipa Centrului de Ecologie Montana din Moieciu de Sus impreuna cu istoricul și etnograful dr. Ioan Praoveanu au explorat comunele și satele din zona Bran-Moieciu-Fundata (Poarta Carpaților) in cautarea de elemente de patrimoniu textil și de lazi de zestre pastrate și colecționate…

- In perioada 27-30 august a.c., s-au desfașurat, la Brașov, primele doua sesiuni de instruire a personalului responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) de la nivelul administrației publice locale. Acestea fac parte din seria celor 16 evenimente pe care Ministerul Dezvoltarii…

- Expozitia foto-documentara „Romania e acasa - Eugen Ionescu", va putea fi vizitata la Palatul Culturii. Evenimentul expozitional este organizat de catre Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi si Muzeul „Casa Muresenilor" din Brasov, vernisajul urmand sa aiba loc luni, 27 august, de la ora 12, la Palatul…

- Fundatia Centrul de Ecologie Montana din Moieciu de Sus implementeaza, in perioada iulie-noiembrie 2018, proiectul "Comorile lazilor de zestre din Poarta Carpatilor", in vederea punerii in valoare a patrimoniului cultural mobil si imaterial reprezentat de costumul popular din zona Bran-Moieciu-Fundata,…

- Vernisajul expoziției “Disconnections”, semnata de Nicoleta Lupu, a avut loc in binecunoscutul club Ramses din centrul Madridului, pe data de 17 iulie. Nascuta la Brasov, unde a studiat Sociologia, Nicoleta Lupu locuiește de mai mulți ani la Madrid, oraș in care s-a facut cunoscuta ca fotografa profesionista…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov va invita luni, 23 iulie 2018, ora 12.00, la vernisajul expoziției foto-documentare „Emil Cioran”, care va avea loc in spațiul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, de la Palatul Culturii Iași. Proiectul expozițional,…