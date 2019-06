Portarul Ionuț Radu i-a dedicat victoria cu Anglia surorii sale decedate Selectionata Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino La finalul jocului, portarul Ionuț Radu a afișat un tricou cu chipul surorii sale Alexandra, decedata prematur la 14 ani din cauza unei bolii de imunitate, cu mesajul: ”Iși datorez tot! Te iubesc, Ema”. Drama s-a intamplat in 2006, pe cand Ionuț Radu avea 9 ani. Alexandra a fost campioana nationala la dans sportiv la categoria 6-9 ani. Mama lui lui Ionuț Radu a povestit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a publicat, in mediul online, o fotografie cu fiul ei, Ayan, la bustul gol. Adolescentul atrage toate privirile cu look-ul lui. Imaginea cu Ayan a atras imediat atenția celor care o urmaresc pe Mihaela Radulescu in mediul virtual. "Ce baiat frumos, seamana cu mama lui", "Ce schimbare…

- Șoferii mașinilor care trec podul peste Dunare, in sensul Giurgiu-Ruse, nu vor achita tariful de trecere joi. Motivul: pe 20 iunie se sarbatorește Ziua Podului. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca maine nu se platește taxa de pod. „Reamintim conducatorilor…

- Selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, le-a facut un program special fotbaliștilor tricolori, dupa victoria extraordinara reușita marți seara, scor 4-1, impotriva Croației, in debutul Euro 2019 din Italia și San Marino. In aceasta dimineața, titularii din partida cu Croația au…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea s-au intors recent dintr-o vacanța petrecuta impreuna cu cele doua fiice, Iris și Victoria, și cațiva prieteni. De altfel, este pentru prima data cand aceștia au parte de o așa experiența, de cand au devenit parinți. Artistul a postat pe contul lui de Instagram o imagine…

- Ianis Hagi (20 de ani) s-a declarat incantat dupa victoria spectaculoasa a naționalei de tineret, scor 4-1 in fața Croației, in debutul la EURO 2019. Fotbalistul de la Viitorul a marcat golul de 2-0, in aceeași zi in care tatal sau, Gheorghe Hagi, reușea o „bijuterie" in meciul cu Columbia din urma…

- Vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu a fost operata. Sora vedetei a dat detalii despre intervenția chirurgicala. Adriana Bahhmuțeanu a explicat, in urma cu cateva zile, ca urmeaza sa treaca printr-o intervenție chirurgicala dificila. O plasa pe care medicii i-au pusa in urma cu cinci ani s-a rupt…

- Romania U21 a caștigat meciul de debut de la Euro 2019, contra reprezentativei U21 din Croația, scor 4-1, prin golurile lui Pușcaș (penalty), Ianis Hagi, Tudor Baluța și Adrian Petre, in prelungiri. Care sunt concluziile dupa o partida electrizanta? 1. ...

- Parinții fotbalistului Denis Draguș, 19 ani, spera ca fiul lor sa revina la sentimente mai bune fața de ei, dupa ce acesta a rupt legatura cu ei din cauza iubitei lui, Mara Vanessa, 20 de ani. Libertatea a dezvaluit problemele pe care le are fotbalistul Viitorului cu familia. ” Denis este puțin suparat,…